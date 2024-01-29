Израиль отказался от мирного проекта ХАМАС

Глава Минобороны Израиля и глава «Моссад» отвергли план по прекращению огня в Газе, предложенный ХАМАС. В том числе, радикалы потребовали от властей еврейского государства отпустить палестинских террористов.

Власти Израиля не приняли проект по прекращению войны в Газе, предложенный палестинскими радикалами ХАМАС.

Предложение ХАМАС обсуждалось главой Минобороны Израиля Йоавом Ганатом и главой «Моссада» Деди Барни.

«Мы не можем принять требование о прекращении войны»

– решение глав ведомств

Напомним, что один из пунктов документа содержал требование отвода войск ЦАХАЛ в обмен на освобождение заложников. Также радикалы требуют от Израиля освободить, в том числе, тех палестинцев, которые отбывают сроки за терроризм.