Израиль и ХАМАС начали второй этап мирных переговоров

Второй этап мирных переговоров между Израилем и ХАМАС начался. Стороны обсудят возврат всех заложников и вывод военных частей еврейского государства.

Израиль и ХАМАС приступили ко второму этапу переговоров по урегулированию ситуации в Газе, отметил представитель палестинского движения Абдель Латиф.

"Контакты и переговоры по второму этапу начались"

– Абдель Латиф

Ожидается, что второй этап переговоров будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, а также прекращение огня на постоянной основе и полный вывод войск Израиля из анклава.

Также будут затронуты и некоторые пункты третьего этапа. В частности, стороны обсудят обмен погибшими и окончание блокады сектора Газа.