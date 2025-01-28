Вестник Кавказа

Израиль и ХАМАС начали второй этап мирных переговоров

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второй этап мирных переговоров между Израилем и ХАМАС начался. Стороны обсудят возврат всех заложников и вывод военных частей еврейского государства.

Израиль и ХАМАС приступили ко второму этапу переговоров по урегулированию ситуации в Газе, отметил представитель палестинского движения Абдель Латиф. 

"Контакты и переговоры по второму этапу начались"

– Абдель Латиф 

Ожидается, что второй этап переговоров будет предусматривать  освобождение оставшихся заложников, а также прекращение огня на постоянной основе и полный вывод войск Израиля из анклава. 

Также будут затронуты и некоторые пункты третьего этапа. В частности, стороны обсудят обмен погибшими и окончание блокады сектора Газа.

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