Израиль готовится еще к двум месяцам боев в Газе

Перемирие, которое начнется в пятницу утром между Израилем и ХАМАС будет коротким. Израиль готовится к продолжению интенсивных боев.
За временным прекращением огня последует по крайней мере два месяца интенсивных боев в Газе, такое заявление сделал накануне старта перемирия глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
"Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев"
– Галант
Огонь в секторе Газа будет прекращен в пятницу на четыре дня. За это время в анклав поступит гуманитарная помощь, медикамента, топливо. ХАМАС обязался отпустить 50 заложников, первые из них будут освобождены в 16.00 в пятницу. Израиль также начнет освобождение заключенных по формуле "один к трем".
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