Измир потрясло землетрясение в 3,9 балла

Сегодня утром жители турецкого Измира ощутили на себе землетрясение, магнитуда которого составляла 3,9 – к счастью, жертв и разрушений не наблюдалось.
Сегодня утром в турецком Измире было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки были зарегистрированы в 08:53 по местному времени (совпадает с мск), сильнее всего они ощущались в районе Буча, передает РИА Новости.
Разрушений землетрясение не вызвало, известно, что его очаг залегал на глубине 10,19 км.