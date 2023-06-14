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Измир потрясло землетрясение в 3,9 балла

Измир потрясло землетрясение в 3,9 балла
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром жители турецкого Измира ощутили на себе землетрясение, магнитуда которого составляла 3,9 – к счастью, жертв и разрушений не наблюдалось.

Сегодня утром в турецком Измире было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в 08:53 по местному времени (совпадает с мск), сильнее всего они ощущались в районе Буча, передает РИА Новости.

Разрушений землетрясение не вызвало, известно, что его очаг залегал на глубине 10,19 км.

Что посмотреть в Измире

Что посмотреть в Измире

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