Вестник Кавказа

Избербаш принимает боксерский турнир

Избербаш принимает боксерский турнир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Избербаше проходит боксерский турнир памяти прославленного спортсмена Мурада Гамзаева. Турнир соберет 150 спортсменов.

В Избербаше стартовал боксерский турнир имени  Мурада Гамзаева, турнир соберет более сотни спортсменов.

«Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева стартует сегодня в Избербаше. Мемориал Гамзаева проводится уже в 22-й раз. В турнире с постоянной пропиской на учебно-спортивной базе имени Али Алиева в течение пяти дней выступят порядка 150 боксеров из 23 регионов России»

– пресс-служба Минспорта Дагестана.

Турнир Мурада Гамзаева – это не просто соревнование, это памятное событие, которое объединяет людей с разных уголков страны. Он стал традицией, символом спортивного духа и силы воли. Каждый участник турнира несет в себе искру победы, стремление к лучшему и уважение к спортивным ценностям.

Турнир по боксу памяти Мурада Гамзаева в Избербаше – это не просто соревнование, это спортивный праздник, и 150 спортсменов, собравшихся на ринге, готовы дать все силы, чтобы победить.

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