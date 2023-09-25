Из Узбекистана в Россию будет ходить поезд-рефрижератор

Опубликовано: 20:49, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

В скором времени на железных дорогах востока появится необычный поезд с вагонами-холодильниками, которые будут перевозить из Узбекистана в Россию свежие узбекские овощи.

В самом скором времени в свою первую поездку из Узбекистана в Россию через Казахстан отправится состав, который будет состоять из вагонов-рефрижираторов, в которых на все время пути будет сохраняться низкая температура – это позволит доставить в РФ свежими овощи, собранные на узбекистанских полях, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Пилотный запуск рефрижераторного состава запланировали делегации ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", которые провели переговоры в Астане, передает Sputnik Казахстан.

"Достигнута договоренность по формированию новых цепочек поставки свежей плодоовощной продукции. В ближайшее время планируется организовать запуск пилотного сквозного рефрижераторного поезда по маршруту со станций Узбекистана на станцию Илецк"

- пресс-служба "Қазақстан темір жолы"

Чтобы не гонять состав порожняком, вырастут и объемы грузоперевозок между Казахстаном и Узбекистаном - те же рефрижераторные вагоны будут вывозить в Узбекистан плодоовощную продукцию из Казахстана, добавили в пресс-службе.