Вестник Кавказа

Из Ташкента в Оман могут запустить прямые рейсы

Из Ташкента в Оман могут запустить прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава дипмиссии Узбекистана в Омане Абдусалом Хатамов обсудил с главой Маската прямой авиамаршрут в Оман из столицы республики. Вопрос передадут на разработку городским властям.

Глава дипломатической миссии Узбекистана в Омане Абдусалом Хатамов в ходе встречи с губернатором Маската затронул вопрос прямых перелетов между двумя странами.

Участники беседы договорились возобновить обсуждение инициативы на уровне администраций городов, которые совершат друг к другу визиты в ближайшее время.

Ранее стало известно, что султанат также возобновит прямое сообщение с Казахстаном. Первый полет запланирован на 18 июня.

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