Из Ташкента в Оман могут запустить прямые рейсы

Глава дипмиссии Узбекистана в Омане Абдусалом Хатамов обсудил с главой Маската прямой авиамаршрут в Оман из столицы республики. Вопрос передадут на разработку городским властям.
Глава дипломатической миссии Узбекистана в Омане Абдусалом Хатамов в ходе встречи с губернатором Маската затронул вопрос прямых перелетов между двумя странами.
Участники беседы договорились возобновить обсуждение инициативы на уровне администраций городов, которые совершат друг к другу визиты в ближайшее время.
Ранее стало известно, что султанат также возобновит прямое сообщение с Казахстаном. Первый полет запланирован на 18 июня.