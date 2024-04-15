Вестник Кавказа

Ильхам Алиев заменил посла в Омане

Оман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Шахина Абдуллаева от должности посла в Омане. Глава государства также назначил нового главу дипмиссии.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев распорядился отозвать с должности посла республики в Омане Шахина Абдуллаева. Глава государства уже подписал соответствующий документ.

Согласно еще одному последовавшему распоряжению, послом в султанате назначается Рашад Исмайлов.

Пока неизвестно, сохранит ли Абдуллаев должность главы дипмиссии в Саудовской Аравии и посла в Бахрейне.

Ранее в апреле в Узбекистане состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Омана Джейхуна Байрамова и Бадра бен Хамада аль-Бусаиди.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1460 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан и Оман выводят отношения на новый уровень

Азербайджан и Оман выводят отношения на новый уровень

Граждане ряда стран Востока смогут получить визу при въезде в Азербайджан

Граждане ряда стран Востока смогут получить визу при въезде в Азербайджан

Ильхам Алиев поздравил с национальными праздниками президента Латвии и султана Омана

Ильхам Алиев поздравил с национальными праздниками президента Латвии и султана Омана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы