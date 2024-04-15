Ильхам Алиев заменил посла в Омане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Шахина Абдуллаева от должности посла в Омане. Глава государства также назначил нового главу дипмиссии.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев распорядился отозвать с должности посла республики в Омане Шахина Абдуллаева. Глава государства уже подписал соответствующий документ.
Согласно еще одному последовавшему распоряжению, послом в султанате назначается Рашад Исмайлов.
Пока неизвестно, сохранит ли Абдуллаев должность главы дипмиссии в Саудовской Аравии и посла в Бахрейне.
Ранее в апреле в Узбекистане состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Омана Джейхуна Байрамова и Бадра бен Хамада аль-Бусаиди.