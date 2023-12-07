Из сектора Газа вывезли последних россиян

Российские спасатели сегодня завершили эвакуацию россиян из Газы – вместе с последней группой наших соотечественников в Москву самолетом МЧС России вылетели и врачи.

Эвакуация россиян из сектора Газа завершена, вместе с последними вылетевшими из Египта беженцами в Москву бортом самолета МЧС отправились и российские врачи, работавшие там, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Бригада специалистов Минздрава России благополучно закончила работу в Египте и вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 человек, в том числе 45 детей, покинувших сектор Газа. Все задачи выполнены"

- Алексей Кузнецов

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и других организаций Минздрава РФ работали в Египте с 3 ноября, за это время они осмотрели 1124 человека, в том числе 518 детей – к полетам они были допущены лишь после медосмотра и все перенесли его нормально, добавил помощник министра.

Российские врачи проделали большую работу – 42 эвакуированным потребовалась стационарная медицинская помощь, еще 346 россиянам, в том числе 153 детям, понадобилась амбулаторная помощь медиков, уточнил Кузнецов.

Завершают свою работу в Египте и сами спасатели – в МЧС России принято решение о выводе оперативной группы министерства, сообщил его глава Александр Куренков.