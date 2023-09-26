Из Ростов в Мелитополь будут ходить поезда

Опубликовано: 12:09, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Запорожья намерены построить ветку железной дороги, которая свяжет между собой Ростов-на-Дону и Мелитополь, она пройдет через Бердянск.

В Запорожской области начали проектировать новую железнодорожную ветку, которая свяжет Ростов и Мелитополь: пройдет она через Бердянск, по ней будут ходить пассажирские поезда и товарные составы, сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

"Уже можно видеть изменения в дорожном полотне. Этот процесс будет развиваться и выстраиваться в рамки проектного решения. Железнодорожное сообщение в рамках текущего момента – эта ветка проектируется. То есть она свяжет между собой мелитопольский узел и, соответственно, Бердянск с выходом на Ростов"

- Юрий Гуськов

Новый регион будет активно развивать транспортную инфраструктуру с лругими российскими субъектами, которая ему так необходима, добавил и.о. министра, отметив: такой проект не просто есть, а уже частично реализуется, передает РИА Новости.