Из порта Зиря запущены первые транзитные перевозки

В Азербайджане реконструировали железную дорогу до порта Зиря. По ней впервые начались перевозки транзитных грузов.

В рамках инфраструктурного строительства от ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2023-2024 годах была реконструирована 21-километровая железнодорожная линия до морского порта Зиря.

Помимо этого, проложена новая железнодорожная линия между пунтом Гюрган и портом Зиря, ее протяженность составляет порядка 9 км. По ней впервые начались перевозки транизтных грузов.

На начальном этапе перевезено примерно 13 тыс т грузов. Доставленная из стран Центральной Азии сера отправится в Европу. Отмечается, что в планах существуют ежемесячные перевозки 60 тыс т грузов.

Следующий этап предполагает наращивание ассортимента грузов. Транзитные перевозки помогут ускорить организацию грузопотоков и повысить эффективность операций по Срединному коридору.