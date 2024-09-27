Вестник Кавказа

Из порта Зиря запущены первые транзитные перевозки

Из порта Зиря запущены первые транзитные перевозки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане реконструировали железную дорогу до порта Зиря. По ней впервые начались перевозки транзитных грузов.

В рамках инфраструктурного строительства от ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2023-2024 годах была реконструирована 21-километровая железнодорожная линия до морского порта Зиря.

Помимо этого, проложена новая железнодорожная линия между пунтом Гюрган и портом Зиря, ее протяженность составляет порядка 9 км. По ней впервые начались перевозки транизтных грузов.

На начальном этапе перевезено примерно 13 тыс т грузов. Доставленная из стран Центральной Азии сера отправится в Европу. Отмечается, что в планах существуют ежемесячные перевозки 60 тыс т грузов.

Следующий этап предполагает наращивание ассортимента грузов. Транзитные перевозки помогут ускорить организацию грузопотоков и повысить эффективность операций по Срединному коридору.

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