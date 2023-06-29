РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Из Грузии в Румынию начал ходить паром

Из Грузии в Румынию начал ходить паром
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Между Грузией и Румынией начинает курсировать паром. Первое судно по данному маршруту вышло из румынского порта несколько дней назад. Оно прибудет в Грузию в четверг вечером.

Сегодня вечером из румынского порта Констанца в порт города Поти в Грузии прибудет паром. Об этом информирует компания E60 Shipping Line.

Согласно информации, судно длиной 190 метров начало свой путь в Поти в этот вторник.

В обратном направлении паром отправится в пятницу, 30 июня.

Решение запустить паром между румынским и грузинским портами было принято осенью прошлого года во время поездки Грузии в Румынию.

Подводный цифровой мост соединит Тбилиси и Бухарест

Подводный цифровой мост соединит Тбилиси и Бухарест

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version