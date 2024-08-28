Иван Хлебаказау: новый Милли Меджлис перевернет страницу в парламентской истории Азербайджана

Выборы Милли Меджлиса VII созыва в Азербайджане стали первыми, в которых участвовали наблюдатели из Беларуси в составе миссии ШОС. Об итогах их работы в Баку "Вестнику Кавказа" рассказал белорусский наблюдатель Иван Хлебаказау.

Парламентские выборы в Азербайджане были организованы и проведены на высшем уровне – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал международный наблюдатель из Беларуси, член наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества Иван Хлебаказау.

"Как сообщило на брифинге руководство нашей миссии, выборы Милли Меджлиса VII созыва полностью соответствовали законодательству Азербайджанской Республики и международному законодательству. Миссией не выявлены нарушения, которые бы каким-то образом ставили под сомнение избирательный процесс", - прежде всего сказал он.

"Прием был также на высшем уровне, в соответствии с традициями гостеприимства азербайджанской стороны. Мы видим, что седьмой созыв действительно перевернет новую страницу в парламентской истории Азербайджана, и желаем азербайджанским парламентариям благополучия и максимальных успехов на этом поприще", - пожелал Иван Хлебаказау.

Также наблюдатель отметил, что Беларусь впервые участвует в наблюдательной миссии ШОС на выборах, и первыми такими выборами стало именно голосование за новый Милли Меджлис в Азербайджане. "Это первый опыт для нашей страны, когда наш представитель принимает участие в наблюдательной миссии ШОС, ведь мы вступили в организацию в июле 2024 года. Это очень приятный, положительный опыт. Таким образом мы расширяем свое присутствие в наблюдательных миссиях, за что очень благодарны азербайджанской стороне", - заключил он.