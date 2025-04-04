IV Анталийский дипломатический форум проходит в Турции

Дипломатический форум в четвертый раз проходит сегодня в провинции Анталья в Турции. В нем примут участие в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

В Турции в курортном городе Белек, расположенном в провинции Анталья, стартует 4-й Анталийский дипломатический форум (ADF2025). В 2025 году он посвящен такой теме, как "Возвращение к дипломатии в раздробленном мире".

В масштабном мероприятии примут участие порядка 450 представителей 140 стран мира. Они поговорят о налаживании диалога в текущих условиях и о путях разрешения конфликтов в различных регионах мира. Форум продлится три дня, по 13 апреля включительно.

В форуме примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев: он прибыл в Турцию с рабочим визитом накануне по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

На мероприятии также будет присутствовать временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, который примет участие в отдельных сессиях. Кроме того, запланирован ряд двусторонних переговоров с его участием.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, также участвующий в форуме, встретится с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом.

В общей сложности в программу форума входят порядка 50 сессий в различных форматах. Их участники обсудят ситуацию в различных регионах, включая Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, будет рассматриваться глобальная повестка, в том числе вопросы изменения климата, борьбы с терроризмом и гуманитарные проблемы.

Стоит отметить, что 12 апреля в рамках форума пройдет панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе". В ней будут участвовать главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, глава Грузии Мака Бочоришвили и Армении Арарат Мирзоян. В ходе дискуссии будут рассматриваться такие темы, как прогресс в азербайджано-армянском мирном процессе, продолжающиеся усилия по нормализации турецко-армянских отношений, историческая возможность достижения стабильности в регионе, увеличивающаяся роль Грузии в региональном сотрудничестве, значимые перспективы для будущего в регионе.