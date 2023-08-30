Исрафил Ашурлы и Полад Рзаев покорили Эльбрус

Опубликовано: 9:30, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Исрафила Ашурлы в соцсетях

Альпинист Исрафил Ашурлы и ветеран 44-дневной войны Полад Рзаев совершили восхождение на Эльбрус. Сделали они при поддержке компании «AzerGold». На вершине они развернули флаг Азербайджана и флаг компании.

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы и ветеран 44-дневной войны Азербайджана Полад Рзаев взобрались на самую высокую точку в Европе – гору Эльбрус (5 642 м), расположенную в России.

Как сообщает пресс-служба Федерации альпинизма Азербайджана, участники данной экспедиции покорили гору в сложных горных условиях. На вершине они развернули флаг Азербайджана и флаг компании «AzerGold».

Стоит отметить, что Полад Рзаев – участник 44-дневной войны Азербайджана. В ходе боев за освобождение Джебраильского и Губадлинского районов он потерях обе ноги.

Сегодня компания «AzerGold» оказывает поддержку развитию и повышению популярности альпинизма в Азербайджане. В мае работники компании покорили «Пик Гейдара» по случаю 100-летия со дня рождения национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.