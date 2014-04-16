Вестник Кавказа

Иранские спортсмены стали лучшими в мире профессионалами ушу

Иранские спортсмены стали лучшими в мире профессионалами ушу
© Фото: IRNA
Всемирная федерация ушу, всех боевых искусств, существующих в Китае, определилась с мастерами китайских единоборств: лучшими в мире в таолу и саньди в минувшем 2024 году признаны иранские спортсмены.

Строгое жюри Всемирной федерации ушу, всего комплекса китайских боевых искусств, назвало имена лучших профессионалов за минувший 2024 год: двоими из них стали представители Ирана.

Конкурс по традиции стартовал в конце минувшего 2024 года и проходил в течение месяца. После рассмотрения информации о кандидатах, представленных федерацией, Комитет спортсменов (IWUF) включил в финальный список Захру Киани и Амира Хосама Мохаммади, двоих представителей Ирана, и они победили в ходе народного онлайн-голосования в номинациях "Лучшая таолуистка" и "Будущая звезда саньда", передает иранское информационное агентство IRNA.

В итоге по истечении месяца Федерация признала иранских спортсменов лучшими в мире в своих направлениях.

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