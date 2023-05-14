Иранские СМИ анонсировали визит Новака в Иран

Опубликовано: 18:19, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным иранской прессы, в ближайшее время вице-премьер РФ совершит визит в Иран. Новак поедет в Тегеран во главе представительной делегации, программа рассчитана на два дня.

Александр Новак послезавтра, 16 мая, совершит визит в Иран, пишут иранские СМИ.

По информации, которую сообщает Tasnim, поездка российского вице-премьера в Исламскую Республику будет двухдневной.

Программа визита

В ИРИ российский чиновник проведет переговоры с главой Миннефти Джавадом Оуджи. Еще одна планируемая встреча - с председателем ЦБ Ирана Мохаммадом Фарзином.

В среду Новак побывает на открытии международной выставки, которая пройдет в столице под названием "Нефть, газ и нефтехимия Ирана".

Кто еще может войти в состав российской делегации, агентство не уточняет.

О возможном визите Новака в Тегеран в конце апреля заявлял заместитель Оуджи, Ахмед Асадзаде. Тогда чиновник говорил, что в Тегеран Новак приедет с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.