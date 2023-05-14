Иранские СМИ анонсировали визит Новака в Иран

По данным иранской прессы, в ближайшее время вице-премьер РФ совершит визит в Иран. Новак поедет в Тегеран во главе представительной делегации, программа рассчитана на два дня.
Александр Новак послезавтра, 16 мая, совершит визит в Иран, пишут иранские СМИ.
По информации, которую сообщает Tasnim, поездка российского вице-премьера в Исламскую Республику будет двухдневной.
Программа визита
В ИРИ российский чиновник проведет переговоры с главой Миннефти Джавадом Оуджи. Еще одна планируемая встреча - с председателем ЦБ Ирана Мохаммадом Фарзином.
В среду Новак побывает на открытии международной выставки, которая пройдет в столице под названием "Нефть, газ и нефтехимия Ирана".
Кто еще может войти в состав российской делегации, агентство не уточняет.
О возможном визите Новака в Тегеран в конце апреля заявлял заместитель Оуджи, Ахмед Асадзаде. Тогда чиновник говорил, что в Тегеран Новак приедет с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.