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Иранская Mahan Air открывает авиарейсы из Тегерана в Петербург

Иранская Mahan Air открывает авиарейсы из Тегерана в Петербург
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Санкт-Петербурге сегодня встретили первый авиарейс иранской авиакомпании Mahan Air, прилетевший из Тегерана. Иранские авиаперевозчики стали третьей компанией на этом маршруте, их самолеты пока будут летать с периодичностью один рейс в неделю.

Сегодня в петербургском аэропорту "Пулково" совершил посадку первый рейс иранской авиакомпании Mahan Air, прибывший из Тегерана, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о встрече первого рейса из Тегерана авиакомпании Mahan Air"

– Пулково

Рейсы по маршруту Тегеран – Петербург – Тегеран на воздушных судах Airbus A340-300 пока будут выполняться один раз в неделю – по пятницам. С приходом на рынок авиаперевозок третьей по счету авиакомпании количество рейсов в Тегеран из аэропорта Пулково увеличится в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, – добавили в "Воздушных воротах Северной столицы", передает РИА Новости.

Напомним, ранее авиарейсы в Иран из Петербурга открыли авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

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