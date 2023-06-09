Иранская Mahan Air открывает авиарейсы из Тегерана в Петербург

Опубликовано: 17:57, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Санкт-Петербурге сегодня встретили первый авиарейс иранской авиакомпании Mahan Air, прилетевший из Тегерана. Иранские авиаперевозчики стали третьей компанией на этом маршруте, их самолеты пока будут летать с периодичностью один рейс в неделю.

Сегодня в петербургском аэропорту "Пулково" совершил посадку первый рейс иранской авиакомпании Mahan Air, прибывший из Тегерана, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о встрече первого рейса из Тегерана авиакомпании Mahan Air"

– Пулково

Рейсы по маршруту Тегеран – Петербург – Тегеран на воздушных судах Airbus A340-300 пока будут выполняться один раз в неделю – по пятницам. С приходом на рынок авиаперевозок третьей по счету авиакомпании количество рейсов в Тегеран из аэропорта Пулково увеличится в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, – добавили в "Воздушных воротах Северной столицы", передает РИА Новости.

Напомним, ранее авиарейсы в Иран из Петербурга открыли авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.