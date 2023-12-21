Иран запускает производство новых ракет

Иранское правительство заявили, что в скором времени будет запущено серийное производство двух новых ракет. Вооруженные Силы страны уже одобрили проект.

Власти Ирана запускают массовое производство двух типов ракет, которые прибудут на вооружение армии страны. Генеральный штаб Вооруженных Сил ИРИ одобрил запуск производства. Об этом рассказал командующий наземными войсками республики Киюмарс Хейдари.

"В целях стабильной безопасности страны, а также поддержания и повышения боеготовности сухопутных войск мы приняли на себя ответственность за размещение сил на границах, поэтому в настоящее время на границах дислоцируются 11 мобильных и наступательных бригад сухопутных войск армии"

- Киюмарс Хейдари

Он также отметил, что в приграничных районах республики будут установлены десять новых подразделений. 5 из них это дивизион беспилотников, остальные 5 будут оснащены ракетными комплексами.