Иран заложил четвертый ядерный реактор в Исфахане

Иран начал строительство очередного, четвертого по счету ядерного реактора в исследовательском центре в Исфахане – на нем будут испытывать ядерное топливо.

В Иране стартовало строительство четвертого ядерного реактора в исследовательском центре в Исфахане, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Накануне был дан старт процессу заливки бетона в фундамент для нового исследовательского реактора, передает Trend.

В ядерном центре уже работают три реактора, новый же, четвертый по счету, будет выдавать мощность в 10 МВт, на нем будут проводить испытания ядерного топлива и материалов, сообщили в центре.