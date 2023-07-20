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Иран заявил об отсутствии проблем на границе с Азербайджаном

Иран заявил об отсутствии проблем на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Между Баку и Тегераном нет никаких недопониманий в вопросах, связанных с границей, заявил глава Генштаба ВС Ирана. Мохаммад Багери высоко оценил и экономическое взаимодействие между странами.

Начальник Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери прокомментировал ситуацию в азербайджано-иранских отношениях в пограничной проблематике. Заявление он сделал после проверки положения на границе.

"К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в пограничных вопросах и вопросах безопасности. Слава Богу, экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются с каждым днем"

– глава Генштаба

Как пишет IRNA, Багери сообщил, что прибыл на границу с Азербайджаном в рамках плановой поездки. Такие мероприятия, по его словам, проводятся каждый год.

Отметим, что визит состоялся накануне. Глава Генштаба проверил готовность войск, дислоцированных на границе с АР на берегу Араза. В ходе мероприятия генерал-майор Абдолрахим Мусави сообщил, что иранские войска пребывают в максимальной боевой готовности.

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