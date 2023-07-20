Иран заявил об отсутствии проблем на границе с Азербайджаном

Начальник Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери прокомментировал ситуацию в азербайджано-иранских отношениях в пограничной проблематике. Заявление он сделал после проверки положения на границе.
"К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в пограничных вопросах и вопросах безопасности. Слава Богу, экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются с каждым днем"
– глава Генштаба
Как пишет IRNA, Багери сообщил, что прибыл на границу с Азербайджаном в рамках плановой поездки. Такие мероприятия, по его словам, проводятся каждый год.
Отметим, что визит состоялся накануне. Глава Генштаба проверил готовность войск, дислоцированных на границе с АР на берегу Араза. В ходе мероприятия генерал-майор Абдолрахим Мусави сообщил, что иранские войска пребывают в максимальной боевой готовности.