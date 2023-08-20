Иран выразил протест Швеции и Дании из-за волны осквернений Корана

Опубликовано: 19:29, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Послы Дании и Швеции побывали сегодня в МИД Ирана, куда дипломатов вызвали в связи с новыми акциями осквернения Корана в их странах. Представители иранского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что считаются ответственными за эти святотатственные действия непосредственно власти Дании и Швеции.

Как рассказали сегодня иранские СМИ, МИД Ирана вызвал дипломатических представителей Дании и Швеции, чтобы вручить им ноты протеста по случаю очередных кощунственных акций осквернения Корана в этих странах.

Напомним, что два дня в Стокгольме назад состоялась последняя из таких акций, причем осквернял Коран беженец из Ирака в непосредственной близости от дипломатической миссии Ирана в столице Швеции.

"МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах"

– МИД ИРИ

Иранские дипломаты вновь обратили внимание послов Дании и Швеции на ответственность официальных властей этих стран за нарастание волны осквернений Корана их гражданами.

Возможно, что в скором времени святотатства прекратятся, поскольку шведское правительство пообещало, что пересмотрит правила общественного порядка в стране, которые в настоящее время позволяют жечь священную книгу ислама в публичных местах.