Иран выразил протест Швеции и Дании из-за волны осквернений Корана

Как рассказали сегодня иранские СМИ, МИД Ирана вызвал дипломатических представителей Дании и Швеции, чтобы вручить им ноты протеста по случаю очередных кощунственных акций осквернения Корана в этих странах.
Напомним, что два дня в Стокгольме назад состоялась последняя из таких акций, причем осквернял Коран беженец из Ирака в непосредственной близости от дипломатической миссии Ирана в столице Швеции.
"МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах"
– МИД ИРИ
Иранские дипломаты вновь обратили внимание послов Дании и Швеции на ответственность официальных властей этих стран за нарастание волны осквернений Корана их гражданами.
Возможно, что в скором времени святотатства прекратятся, поскольку шведское правительство пообещало, что пересмотрит правила общественного порядка в стране, которые в настоящее время позволяют жечь священную книгу ислама в публичных местах.