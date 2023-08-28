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Иран увеличил свой экспорт

Иран увеличил свой экспорт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранский экспорт увеличилсся почти на 10%, он составил свыше $53 млрд. Страна за иранский календарный год провела с партнерами 23 заседания по двустороннему сотрудничеству.

Иран в своем прошлом календарному году увеличил экспорт на 9,7%, сообщил министр экономики и финансов этой страны Эхсан Хандузи.

Он отметил, что иранский экспорт в прошлом году составил свыше $53 млрд.

"За этот период между Ираном и основными торговыми партнерами состоялись 23 заседания совместных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству"

- Эсхан Хандузи

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