Иран увеличил свой экспорт

Опубликовано: 23:44, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский экспорт увеличилсся почти на 10%, он составил свыше $53 млрд. Страна за иранский календарный год провела с партнерами 23 заседания по двустороннему сотрудничеству.

Иран в своем прошлом календарному году увеличил экспорт на 9,7%, сообщил министр экономики и финансов этой страны Эхсан Хандузи.

Он отметил, что иранский экспорт в прошлом году составил свыше $53 млрд.

"За этот период между Ираном и основными торговыми партнерами состоялись 23 заседания совместных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству"

- Эсхан Хандузи