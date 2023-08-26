Раиси: сотрудничество с БРИКС укрепит политическую власть Ирана

Опубликовано: 11:31, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ИРНА

Президент Ирана отметил роль БРИКС в мировой экономике. Он заявил, что сотрудничество Тегерана с организацией укрепит политическую власть Ирана.

Иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что сегодня БРИКС играет ключевую роль в мировой экономике и торговом сотрудничестве.

По его словам, организация сосредоточена на торгово-экономическом сотрудничестве, а связи Тегерана и блока соответствуют его устойчивой экономике.

Раиси считает, что сотрудничество Ирана с БРИКС и другими организациями укрепляет политическую власть Тегерана. Он подчеркнул, что Иран имеет хороший коммерческий потенциал в регионе.

Глава государства отметил, что Иран планирует поставлять технические и инжиниринговые услуги в ЮАР. Кроме того, иранские ученые помогут с возобновлением работы на нефтеперерабатывающих заводах.