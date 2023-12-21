Иран рекордно добыл нефть в рамках ОПЕК

Министерство энергетики США заявило, что Иран поставил рекорд по нефтедобыче среди стран-членов ОПЕК в прошлом году и достиг объема 2,8 млн баррелей в сутки.

Иран нарастил объем добычи нефти в прошедшем году и побил рекорд среди стран-членов ОПЕК. Такую информацию распространило министерство энергетики США.

Сообщается, что в прошедшем году республика повысила количество топлива на 330 тыс баррелей в течение суток. Общий объем достиг более 2,8 млн баррелей в сутки.

Также уточняется, что общие показатели нефтедобычи стран ОПЕК упали на 630 тыс баррелей и приблизился к 26,8 млн баррелей в сутки.

Два года назад организация получала более 27 млн баррелей в сутки.