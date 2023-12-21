Иран расширит сотрудничество с Индией

Глава МИД Ирана на встрече с индийским коллегой обсудил важность развития коридора "Север-Юг". Кроме того, стороны подтвердили готовность наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

Глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает сеть TV BRICS.

В ходе встречи министры обсудили важность развития международного транспортного коридора "Север-Юг" и иранского порта "Чабахар".

Помимо этого, руководители ведомств подтвердили готовность наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС. Джайшанкар также добавил, что Индия намерена обсуждать с Ираном проекты на долгосрочной основе.