У глав МИД Ирана и Пакистана состоялся телефонный разговор

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили по телефону двусторонние отношения. Тегеран заявил, что уважает суверенитет и целостность Пакистана.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонную беседу со своим пакистанским коллегой Билавалом Зардари, сообщает пресс-служба МИД ИРИ.

В ходе разговора глава иранской дипломатии заявил о дружественных отношениях Тегерана и Исламабада. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов в различных сферах между странами.

Помимо этого, министр также отметил, что Иран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Абдоллахиан и Зардари добавили, что безопасность двух государств взаимосвязаны.

Удары Ирана по Пакистану

Напомним, Корпус стражей исламской революции накануне нанес ракетный удар по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая находится на границе двух стран, в пакистанской провинции Белуджистан.

В Исламабаде осудили атаку Тегерана, предупредив иранскую сторону о серьезных последствиях. Пакистан также отозвал своего посла из столицы Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что ни один гражданин Пакистана не пострадал в ходе ракетных ударов. Он подчеркнул, что атака была направлена только против террористической группировки в Белуджистане.