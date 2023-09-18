Иран рассчитывает на возвращение посольства Азербайджана

Опубликовано: 12:59, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

МИД Ирана выразил надежду, что азербайджанское посольство в Тегеране возобновит свою деятельность. Там также рассказали о переговорах между Азербайджаном и Ираном по этому вопросу.

Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани выразил надежду, что посольство Азербайджана возобновит свою работу в Тегеране в ближайшее время.

Он рассказал о последних телефонных переговорах руководителей внешнеполитических ведомств двух государств, в ходе которых они касались темы возобновления деятельности дипмиссии в Иране.

"За последние 2-3 месяца обе страны провели серию обменов делегациями. Эти обмены были инициированы после договоренности, достигнутой в ходе телефонных разговоров между министрами иностранных дел двух стран, и дальнейших обсуждений на личной встрече в Баку, состоявшейся без каких-либо официальных обязательств"

- Насер Канани

Дипломат отметил, что переговорный процесс между странами, включивший в себя встречи на различных уровнях, показал положительную динамику, особенно в сферах безопасности, судебной системы и экономики.

В заключение Канани выразил надежду на возобновление деятельности азербайджанского посольства в Тегеране и добавил, что данный процесс рассматривается как многообещающий и благоприятный.