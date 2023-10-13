Иран: против Израиля могут открыть «второй фронт»

Опубликовано: 8:09, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ирана призвали к открытию новых фронтов против Израиля. Также Тегеран сообщил о поддержке участников палестинского сопротивления.

В Иране не исключили, что против Израиля могут открываться новые фронты.

«В свете продолжающейся агрессии и военных преступлений, [совершаемых Израилем против палестинцев], а также блокады Газы вероятность открытия других фронтов [против еврейского государства] существует»

– глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

Далее он призвал региональных игроков не соглашаться с «произволом, которое творит еврейское государство». К таковым он отнес лишение воды и электроэнергии, а также бомбежки жилых районов в секторе Газа.

Министр подчеркнул, что Тегеран продолжит поддерживать участников палестинского сопротивления.