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Иран призвал граждан отказаться от визитов во Францию

Иран призвал граждан отказаться от визитов во Францию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Ирана рекомендовал своим гражданам отказаться от визитов во Францию. Ведомство призвало соотечественников избегать районов, охваченных беспорядками.

Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани потребовал от граждан своей страны временно отказаться от визитов во Францию на фоне беспорядков.

В своем Telegram-канале он написал, что в связи с сегодняшней обстановкой следует воздержаться от поездок в Пятую Республику.

Также Канани призвал находящихся во Франции соотечественников избегать районов, охваченных беспорядками, и выходить из дома исключительно при крайней необходимости.

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