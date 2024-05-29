Иран привлекает все больше туристов

Власти Ирана опубликовали новые данные по туристическому потоку в страну, которые демонстрируют значительный рост интереса к ИРИ у туристов из всех стран мира.

Иран переживает туристический бум – только в первом квартале нынешнего 2024 года страну уже посетили 1 млн 398 тыс иностранных туристов, что почти вдвое больше годом ранее, когда в страну въехали 872 тыс путешественников, говорится в отчете министерства туризма, культурного наследия и ремесел Ирана.

В январе 2024 года в страну въехали 495 тыс путешественников, в феврале - 506 тыс, а в марте - 397 тысяч иностранных туристов, передает Trend.

Для сравнения, за весь минувший 2023 год страну посетили 5,9 млн иностранных туристов, в 2022 году их было 4,1 млн, тогда как в пандемийный 2021 год в стране побывали всего 880 тыс человек, говорится в отчете иранского ведомства.