Иран приобретет российские вертолеты на $500 млн

Контракт на покупку 12 вертолетов МИ-17 был подписан между российской и иранской сторонами. Планируется, что летательные аппараты будут переданы Иранскому Обществу Красного Полумесяца.

Иран намерен приобрести порядка 12 вертолетов МИ-17 у компании "Вертолеты России". Информация об этом была опубликована на портале AvioNews.

Сообщается, что для закупки летательных аппаратов будет выделено около $500 млн.

По данным издания, четыре первых вертолета планируется поставить в марте следующего года. Сейчас контракт согласовывается с Минпромом Ирана.

Машины будут иметь приборами ночного видения, что позволит использовать летательные аппараты в условиях ограниченной видимости.

Контракт о приобретении летательного аппарата был заключен после нескольких дней с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана и ряд высокопоставленных лиц.