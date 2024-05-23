Иран приобретет российские вертолеты на $500 млн

Контракт на покупку 12 вертолетов МИ-17 был подписан между российской и иранской сторонами. Планируется, что летательные аппараты будут переданы Иранскому Обществу Красного Полумесяца.
Иран намерен приобрести порядка 12 вертолетов МИ-17 у компании "Вертолеты России". Информация об этом была опубликована на портале AvioNews.
Сообщается, что для закупки летательных аппаратов будет выделено около $500 млн.
По данным издания, четыре первых вертолета планируется поставить в марте следующего года. Сейчас контракт согласовывается с Минпромом Ирана.
Машины будут иметь приборами ночного видения, что позволит использовать летательные аппараты в условиях ограниченной видимости.
Контракт о приобретении летательного аппарата был заключен после нескольких дней с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана и ряд высокопоставленных лиц.