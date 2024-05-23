Вестник Кавказа

Иран приобретет российские вертолеты на $500 млн

Иран приобретет российские вертолеты на $500 млн
© Фото: сайт АО “Вертолеты России“
Контракт на покупку 12 вертолетов МИ-17 был подписан между российской и иранской сторонами. Планируется, что летательные аппараты будут переданы Иранскому Обществу Красного Полумесяца.

Иран намерен приобрести порядка 12 вертолетов МИ-17 у компании "Вертолеты России". Информация об этом была опубликована на портале AvioNews.

Сообщается, что для закупки летательных аппаратов будет выделено около $500 млн.

По данным издания, четыре первых вертолета планируется поставить в марте следующего года. Сейчас контракт согласовывается с Минпромом Ирана.

Машины будут иметь приборами ночного видения, что позволит использовать летательные аппараты в условиях ограниченной видимости.

Контракт о приобретении летательного аппарата был заключен после нескольких дней с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана и ряд высокопоставленных лиц.

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