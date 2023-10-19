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Иран предупредил Израиль о разрастании конфликта

Иран предупредил Израиль о разрастании конфликта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране не исключили того, что палестино-израильский конфликт может привлечь новых игроков. Ранее еврейское государство посетил президент США, который заверил Израиль в поддержке

В Иране не исключили того, что противостояние Израиля и палестинских радикалов ХАМАС может привлечь новых игроков.

«Мы чрезвычайно обеспокоены продолжением широкомасштабных и жестоких нападений на гражданское население в Газе. Такое варварское поведение недопустимо, и правительства других стран должны реагировать на него соответствующим образом»

– начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери

Напомним, что в четверг на территорию еврейского государства с официальным визитом прибыл премьер министр Великобритании. Накануне здесь был президент США Джо Байден. Лидеры США и Британии заявили, что поддерживают Израиль в борьбе с палестинскими радикалами ХАМАС. США продолжат оказывать еврейскому государству военную помощь.

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