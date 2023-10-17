Иран потрясло третье землетрясение за день

Опубликовано: 20:55, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране было зафиксировано третье за сутки землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Пострадавших нет.

Юг Ирана третий раз за сутки потрясло землетрясение. По данным сейсмологов магнитуда землетрясения составила 5,5.

«Эпицентр стихии находился в 30 км к северу от города Бендер-Аббас, где проживают 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км»

– Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что в результате сейсмособытия пострадавших нет. Также нет и разрушений. Ранее в регионе происходили землетрясения чуть менышей магнитуды: 5,3 и 5,2.

Накануне в республике также фиксировались подземные толчки магнитудой 5,3.