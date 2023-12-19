Вестник Кавказа

Иран получил новые ракетные комплексы

Иран получил новые ракетные комплексы
© Фото: ISNA
Военно-морские силы ИРИ заявили о пополнении флота новыми ракетными системами.

ВМС Ирана приняли на вооружение новые ракетные установки, беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Об этом рассказал контр-адмирал военно-морского флота ИРИ Шахрам Ирани.

Он подчеркнул, что это оружие – последнее достижение в области военно-морских сил.

Также Ирани рассказал, что новый ракетный комплекс "Талайе" может поражать цели на расстоянии тысячи километров.

Кроме этого, крылатые ракеты "Насир" преодолевают расстояние свыше 100 км

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