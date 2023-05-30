Опубликовано: 14:31, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран заявил о готовности продавать свою оборонную и военную продукцию. Вооруженные силы Ирана планируют развивать отношения с другими странами в различных областях.

Руководитель генштаба иранских Вооруженных сил Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран планирует организовать масштабную продажу своей военной и оборонной продукции.

"Презентация и совместное использование оборонного и военного потенциала Исламской Республики может развивать оборонные связи страны и укреплять сдерживание недружественных сил"

- Мохаммад Багери

По его словам, иранские ВС хотят развивать связи с другими государствами в различных сферах. Он подчеркнул, что Тегеран намерен сотрудничать в военном и оборонном экспорте, образовательной отрасли, а также учений и передачи опыта.