РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран планирует масштабную продажу своей военной продукции

Иран планирует масштабную продажу своей военной продукции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тегеран заявил о готовности продавать свою оборонную и военную продукцию. Вооруженные силы Ирана планируют развивать отношения с другими странами в различных областях.

Руководитель генштаба иранских Вооруженных сил Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран планирует организовать масштабную продажу своей военной и оборонной продукции.

"Презентация и совместное использование оборонного и военного потенциала Исламской Республики может развивать оборонные связи страны и укреплять сдерживание недружественных сил"

- Мохаммад Багери

По его словам, иранские ВС хотят развивать связи с другими государствами в различных сферах. Он подчеркнул, что Тегеран намерен сотрудничать в военном и оборонном экспорте, образовательной отрасли, а также учений и передачи опыта.

Иран успешно испытал свою гиперзвуковую ракету

Иран успешно испытал свою гиперзвуковую ракету

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1385 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version