Иран: отношения Тегерана и Баку развиваются в верном направлении

В МИД Ирана сообщили, что отношения Тегерана и Баку развиваются в правильном направлении. Там добавили, что Иран надеется на реализацию соглашения о возобновлении работы посольства Азербайджана.

Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани сообщил, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются в правильном направлении.

Он отметил, что возобновление работы азербайджанского посольства в Тегеране также является одним из соглашений, достигнутых в рамках развития двусторонних связей.

Он выразил надежду, что данное соглашение будет реализовано в рамках совместных соглашений, которые были достигнуты Ираном и Азербайджаном.