Вестник Кавказа

Иран: отношения Тегерана и Баку развиваются в верном направлении

Иран: отношения Тегерана и Баку развиваются в верном направлении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана сообщили, что отношения Тегерана и Баку развиваются в правильном направлении. Там добавили, что Иран надеется на реализацию соглашения о возобновлении работы посольства Азербайджана.

Пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани сообщил, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются в правильном направлении.

Он отметил, что возобновление работы азербайджанского посольства в Тегеране также является одним из соглашений, достигнутых в рамках развития двусторонних связей.

Он выразил надежду, что данное соглашение будет реализовано в рамках совместных соглашений, которые были достигнуты Ираном и Азербайджаном.

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