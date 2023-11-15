Иран обратился в МУС с требованием надавить на Израиль

Глава иранского МИД написал обращения представителям МУС. В них он потребовал принять меры в отношении Израиля.
Глава МИД Иран призывает принять меры в отношении Израиля. Об этом сказано в Telegram-канале министерства.
Согласно сообщению, с таким требованием Хосейн Амир Абдоллахиян обратился в Международный уголовный суд.
"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил письма председателю и прокурору МУС, подчеркнув необходимость ускорить разбирательство по делу о недавних преступлениях в секторе Газа"
– МИД ИРИ
По его словам, действия еврейского государства, которые он совершает в секторе Газа, являются актами геноцида. Их пора остановить, добавил Абдоллахиян.
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