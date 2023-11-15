Вестник Кавказа

Иран обратился в МУС с требованием надавить на Израиль

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
© Фото: официальный сайт МИД Ирана
Глава иранского МИД написал обращения представителям МУС. В них он потребовал принять меры в отношении Израиля.

Глава МИД Иран призывает принять меры в отношении Израиля. Об этом сказано в Telegram-канале министерства.

 

Согласно сообщению, с таким требованием Хосейн Амир Абдоллахиян обратился в Международный уголовный суд.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил письма председателю и прокурору МУС, подчеркнув необходимость ускорить разбирательство по делу о недавних преступлениях в секторе Газа"

– МИД ИРИ

По его словам, действия еврейского государства, которые он совершает в секторе Газа, являются актами геноцида. Их пора остановить, добавил Абдоллахиян.

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