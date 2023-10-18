Иран объявил о прекращении санкций в отношении своей ракетной программы

Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Ирана сегодня объявило об истечении срока действия санкций в отношении ракетной программы страны, предпринятой ИРИ для укрепления ракетно-оружейного потенциала исходя из требований доктрины национальной безопасности страны.
"В оборонной доктрине Исламской Республики Иран подчеркивается уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости стран, а также справедливое соблюдение международных договоров"
- заявление Минобороны Ирана
В Минобороны страны также напомнили, что по условиям первоначальной сделки санкции ООН должны были быть сняты 18 октября 2023 года в рамках положения о прекращении действия, которое позволило бы Ирану импортировать и экспортировать баллистические ракеты, передает иранское информационное агентство ИРНА.
О прекращении действия санкций сообщил в своем аккаунте в соцсети Х и замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.
"Все ограничительные меры и санкции, введенные против Ирана на национальном или региональном уровне на основании резолюции 2231, должны прекратиться. Сохранение такого рода ограничений или введение новых санкций в этих рамках является прямым нарушением текста и духа резолюции 2231… С сегодняшнего дня все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц из списка 2231, включая блокировку активов, будут сняты, а список будет удален с веб-сайта Организации Объединенных Наций"
- Али Багери Кани
Напомним, за день до этой даты Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что сохранит эти санкции, так как считает, что Тегеран не соблюдает СВПД.