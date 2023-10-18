Иран объявил о прекращении санкций в отношении своей ракетной программы

Опубликовано: 16:30, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Ирана сообщил о прекращении действия санкций в отношении ракетной программы страны, введенных в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН.

Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Ирана сегодня объявило об истечении срока действия санкций в отношении ракетной программы страны, предпринятой ИРИ для укрепления ракетно-оружейного потенциала исходя из требований доктрины национальной безопасности страны.

"В оборонной доктрине Исламской Республики Иран подчеркивается уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости стран, а также справедливое соблюдение международных договоров"

- заявление Минобороны Ирана

В Минобороны страны также напомнили, что по условиям первоначальной сделки санкции ООН должны были быть сняты 18 октября 2023 года в рамках положения о прекращении действия, которое позволило бы Ирану импортировать и экспортировать баллистические ракеты, передает иранское информационное агентство ИРНА.

О прекращении действия санкций сообщил в своем аккаунте в соцсети Х и замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

"Все ограничительные меры и санкции, введенные против Ирана на национальном или региональном уровне на основании резолюции 2231, должны прекратиться. Сохранение такого рода ограничений или введение новых санкций в этих рамках является прямым нарушением текста и духа резолюции 2231… С сегодняшнего дня все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц из списка 2231, включая блокировку активов, будут сняты, а список будет удален с веб-сайта Организации Объединенных Наций"

- Али Багери Кани

Напомним, за день до этой даты Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что сохранит эти санкции, так как считает, что Тегеран не соблюдает СВПД.