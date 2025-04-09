Иран наращивает закупки товаров из Таджикистана

Иран закупает в Таджикистане все больше товаров - в основном это хлопок, шелковая ткань, а также различное оборудование, в целом ненефтяной товарооборот Ирана с Таджикистаном составил 528 тысяч тонн на сумму $393 миллиона.

В прошлом иранском году Иран нарастил импорт из Таджикистана на 17,8% в стоимостном выражении и на 34,5% в весовом по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют статистические данные Таможенной администрации Ирана.

В минувшем году Иран импортировал из Таджикистана 39,9 тыс т товаров на сумму $90,2 млн – в основном хлопок, шелковая ткань, а также различное оборудование, сообщает Trend.

В целом ненефтяной товарооборот Ирана с Таджикистаном составил 528 тыс т товаров на $393 млн.

Всего в минувшем году Иран импортировал в страну 39 млн т продукции на сумму около $66,3 млрд - по сравнению с предыдущим годом товарооборот страны вырос на 9,77% в денежном выражении и на 4,39% в весовом, сообщили в Таможенной администрации страны.