Иран начал поставки товаров в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 16:35, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Произведенные в ИРИ товары были отправлены в Саудовскую Аравию впервые после запуска восстановления дипотношений между странами, рассказали в Тегеране. По словам руководства Ирана, теперь вопрос приобретает особую актуальность.

Первая партия товаров из Ирана отправляется в Саудовскую Аравию в рамках процесса нормализации между странами, запущенного после восстановления дипотношений. О старте экспорта сообщил министр торговли ИРИ.

По словам Сейеда Резы Фатеми Амина, налаживание экспорта из Исламской Республики в королевство стало теперь актуальным вопросом.

"Сотрудники министерства торговли, промышленности и шахт инициировали процесс экспорта товаров"

— Сейед Реза Фатеми Амин

Восстановление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом

Дипломатические отношения между Ираном и Саудией начали активно восстанавливаться после того, как в марте дипломаты с обеих сторон в Пекине подписали соответствующий документ.

Посольства и дипломатические представительства они планируют открыть в течение двух месяцев.