Договоренность о наращивании сотрудничества в нефтегазовом секторе достигли Тегеран и Каракас по итогам встречи министра нефти ИРИ Джавада Оуджи и вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса, сообщает иранское издание Tasnim.
Отмечается, что иранский и венесульский политики подписали ряд соответствующих соглашений, которые предусматривают сотрудничество и взаимопонимание в сфере добычи энергоресурсов.
Кроме того, Иран и Венесуэла согласились действовать сообща в работе по модернизации и реконструкции венесуэльских нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. Тегеран выразил готовность предоставить техническую и инженерно-конструкторскую помощь, чтобы мощность предприятий заметно возросла.
Помимо этого, было обговорено, что Каракас совместно с Тегераном будут взаимодействовать в нефтяном экспорте, а также в продажах газового конденсата и побочных продуктов нефтедобычи.