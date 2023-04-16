Опубликовано: 14:30, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Тегеран и Каракас договорились об усилении сотрудничества в нефтегазовой сфере. Стороны будут развивать газовые и нефтяные месторождения и взаимодейстсвовать в экспорте.

Договоренность о наращивании сотрудничества в нефтегазовом секторе достигли Тегеран и Каракас по итогам встречи министра нефти ИРИ Джавада Оуджи и вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса, сообщает иранское издание Tasnim.

Отмечается, что иранский и венесульский политики подписали ряд соответствующих соглашений, которые предусматривают сотрудничество и взаимопонимание в сфере добычи энергоресурсов.

Кроме того, Иран и Венесуэла согласились действовать сообща в работе по модернизации и реконструкции венесуэльских нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. Тегеран выразил готовность предоставить техническую и инженерно-конструкторскую помощь, чтобы мощность предприятий заметно возросла.

Помимо этого, было обговорено, что Каракас совместно с Тегераном будут взаимодействовать в нефтяном экспорте, а также в продажах газового конденсата и побочных продуктов нефтедобычи.