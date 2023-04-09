Россия и Иран договорились ускорить МТК Север-Юг

Опубликовано: 18:26, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помощник Владимира Путина и секретарь иранского Совбеза договорились активизировать завершение проекта МТК "Север-Юг". В целом Игорь Левитин и Али Шамхани считают необходимым ускорить реализацию всех совместных проектов.

Россия и Иран считают необходимым ускорить совместную работу по проектам, связанным с МТК "Север-Юг", договоренность была достигнута на встрече помощникв российского президента Игоря Левитина и секретаря иранского Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани.

Как сообщает ИРНА, иранский политик заявил, что Тегеран удовлетворен тем, как развиваются товарооборот и российско-иранское сотрудничество в сфере экономики. Он также выразил мнение о необходимости максимально быстрого воплощения в жизнь совместных экономических проектов.

МТК Север-Юг

Шамхани, по его словам, убежден, что постоянные действия чиновников России и Ирана преодолеют любые препятствия на пути реализации воли российского и иранского лидеров в отношении создания МТК "Север-Юг", который радикально изменит маршруты поставок в регионе.

Левитин также заявил о необходимости как можно быстрее реализовать намеченные планы, прежде всего по транзитным проектам.

Он заверил Шамхани в готовности российской стороны вкладываться в различные отрасли иранской экономики, такие как сталелитейная, нефтяная и нефтехимическая.

Совместное противодействие санкциям Запада

Еще одной темой встречи стала реализация соглашений между РФ и ИРИ в банковском и экономическом секторах.

По словам Шамхани, созданные Москвой и Тегераном валютно-банковские инициативы для финансирования совместных проектов смогут эффективно нейтрализовать негативное влияние западных санкций.

Секретарь Совбеза ИРИ пояснил, что постепенно, когда эти процессы распространятся в регионе и по всему миру, влияние доллара как снизится, а роль Запада в мировой экономике сведется к минимальной возможной.