Иран и Судан возобновляют дипотношения

Иран и Судан по итогам контактов высших должностных лиц двух стран решили возобновить дипломатические отношения, говорится в заявлении МИД исламской республики.
"Исламская Республика Иран и Республика Судан... решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран. Правительства согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов"
- официальный Telegram-канал МИД Ирана
О реконструкции дипотношений, включая обмен послами, летом саммите Движения неприсоединения, прошедшем в Баку, договорились главы внешнеполитических ведомств двух стран.
Тегеран и Хартум достигли соглашения о скором начале работы посольств, обмене послами и полном восстановлении дипотношений, - рассказал глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян.