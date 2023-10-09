Иран и Судан возобновляют дипотношения

Опубликовано: 19:21, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Иран и Судан в скором времени обменяются дипломатическими миссиями – усилия, направленные на восстановление дружбы между странами, увенчались успехом.

Иран и Судан по итогам контактов высших должностных лиц двух стран решили возобновить дипломатические отношения, говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Исламская Республика Иран и Республика Судан... решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран. Правительства согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов"

- официальный Telegram-канал МИД Ирана

О реконструкции дипотношений, включая обмен послами, летом саммите Движения неприсоединения, прошедшем в Баку, договорились главы внешнеполитических ведомств двух стран.

Тегеран и Хартум достигли соглашения о скором начале работы посольств, обмене послами и полном восстановлении дипотношений, - рассказал глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян.