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Иран устраняет недопонимания с Суданом

Главы МИД Судана и Ирана Али ас-Садик Али и Хосейн Амир Абдоллахияна
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Ирана
Главы МИД Ирана и Судана провели первую за 7 лет встречу. В ходе разговора стороны поговорили об устранении недопонимания между странами.

В четверг, 6 июля, состоялись переговоры глав МИД Ирана и Судана. Об этом сообщают иранские СМИ.

Эта первая за 7 лет встреча министров. Она прошла на полях министерской встречи стран Движения неприсоединения.

Центральной темой переговоров Хосейна Амира Абдоллахияна и Али ас-Садика Али стало устранение недопониманий между странами, а также и усиление взаимодействия в политике и экономике.

Разрыв дипотношений

Судан разорвал дипотношения с Ираном в январе 2016 года. Это произошло после атаки, совершенной в столице Ирана на посольство Саудовской Аравии.

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