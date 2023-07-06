Иран устраняет недопонимания с Суданом

Главы МИД Ирана и Судана провели первую за 7 лет встречу. В ходе разговора стороны поговорили об устранении недопонимания между странами.
В четверг, 6 июля, состоялись переговоры глав МИД Ирана и Судана. Об этом сообщают иранские СМИ.
Эта первая за 7 лет встреча министров. Она прошла на полях министерской встречи стран Движения неприсоединения.
Центральной темой переговоров Хосейна Амира Абдоллахияна и Али ас-Садика Али стало устранение недопониманий между странами, а также и усиление взаимодействия в политике и экономике.
Разрыв дипотношений
Судан разорвал дипотношения с Ираном в январе 2016 года. Это произошло после атаки, совершенной в столице Ирана на посольство Саудовской Аравии.