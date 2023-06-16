Опубликовано: 13:31, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Ирана

Соглашения о сотрудничестве в различных сферах подписали президенты Ирана и Кубы. Документы касаются сотрудничества в политической, юридической и технологической областях.

Между Ираном и Кубой заключены соглашения, которые объединят страны в сотрудничестве в нескольких сферах. Документы подписали президенты государств Эбрахим Раиси и Мигель Диас-Канель.

Лидеры двух стран подписали соглашения, предусматривающие сотрудничество в политической, юридической, технологической и таможенной областях.

Напомним, глава Исламской Республики в начале этой недели отправился в турне по странам Латинской Америки.