Соглашения о сотрудничестве в различных сферах подписали президенты Ирана и Кубы. Документы касаются сотрудничества в политической, юридической и технологической областях.
Между Ираном и Кубой заключены соглашения, которые объединят страны в сотрудничестве в нескольких сферах. Документы подписали президенты государств Эбрахим Раиси и Мигель Диас-Канель.
Лидеры двух стран подписали соглашения, предусматривающие сотрудничество в политической, юридической, технологической и таможенной областях.
Напомним, глава Исламской Республики в начале этой недели отправился в турне по странам Латинской Америки.