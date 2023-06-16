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Иран и Куба объединяются в ряде сфер

президент Ирана Раиси
© Фото: сайт президента Ирана
Соглашения о сотрудничестве в различных сферах подписали президенты Ирана и Кубы. Документы касаются сотрудничества в политической, юридической и технологической областях.

Между Ираном и Кубой заключены соглашения, которые объединят страны в сотрудничестве в нескольких сферах. Документы подписали президенты государств Эбрахим Раиси и Мигель Диас-Канель.

Лидеры двух стран подписали соглашения, предусматривающие сотрудничество в политической, юридической, технологической и таможенной областях.

Напомним, глава Исламской Республики в начале этой недели отправился в турне по странам Латинской Америки.

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