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Иран и Беларусь нарастят товарооборот до $1 млрд

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени торговый товарооборот между Ираном и Беларусью может составить миллиард долларов, сообщил на встрече с премьер-министром Беларуси, которая прошла в Минске, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Задача Ирана и Беларуси – в ближайшее время довести объем товарооборота между странами до $1 млрд, заявил на встрече в Минске с премьер-министром Беларуси Романом Головченко первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

"С глобальной точки зрения, Ирану и Беларуси необходимо усилить солидарность между двумя странами больше, чем в прошлом"

- Мохаммад Мохбер

Роман Головченко на встрече отметил, что сейчас отношения Беларуси и Ирана находятся на подъеме, и республика четко выполняет положения дорожной карты всеобъемлющего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

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