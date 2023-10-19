Иран и Беларусь нарастят товарооборот до $1 млрд

Опубликовано: 8:25, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени торговый товарооборот между Ираном и Беларусью может составить миллиард долларов, сообщил на встрече с премьер-министром Беларуси, которая прошла в Минске, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Задача Ирана и Беларуси – в ближайшее время довести объем товарооборота между странами до $1 млрд, заявил на встрече в Минске с премьер-министром Беларуси Романом Головченко первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

"С глобальной точки зрения, Ирану и Беларуси необходимо усилить солидарность между двумя странами больше, чем в прошлом"

- Мохаммад Мохбер

Роман Головченко на встрече отметил, что сейчас отношения Беларуси и Ирана находятся на подъеме, и республика четко выполняет положения дорожной карты всеобъемлющего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.