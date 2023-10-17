Иранская делегация проведет переговоры в Минске

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер по приглашению премьер-министра Беларуси сегодня отправился в Минск с однодневным визитом в качестве главы делегации, в которую вошли министры промышленности, рудников и торговли, нефти и сельскохозяйственного джихада ИРИ.
Ожидается, что иранская делегация проведет в столице Беларуси переговоры с высокопоставленными представителями страны и подпишет ряд документов о сотрудничестве между двумя странами, передает иранское информационное агентство ИРНА.
Также Мохаммад Мохбер проведет встречи с президентом страны, премьер-министром и спикером парламента Беларуси.
Двусторонние встречи президентов Ирана и Беларуси и мартовский визит Александра Лукашенко в Тегеран говорят о готовности двух стран к развитию экономических отношений: ожидается, что в ходе визита Мохбера в Минск будут подписаны важные документы, рассказал замглавы администрации президента ИРИ по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.
Также стороны обсудят вопросы борьбы с односторонними санкциями Запада, добавил Джамшиди.