Иранская делегация проведет переговоры в Минске

Опубликовано: 9:58, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Ирана

Иран налаживает сотрудничество с Беларусью – сегодня по приглашению премьер-министра РБ в Минск прибывает иранская делегация, которая готова подписать важные документы.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер по приглашению премьер-министра Беларуси сегодня отправился в Минск с однодневным визитом в качестве главы делегации, в которую вошли министры промышленности, рудников и торговли, нефти и сельскохозяйственного джихада ИРИ.

Ожидается, что иранская делегация проведет в столице Беларуси переговоры с высокопоставленными представителями страны и подпишет ряд документов о сотрудничестве между двумя странами, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Также Мохаммад Мохбер проведет встречи с президентом страны, премьер-министром и спикером парламента Беларуси.

Двусторонние встречи президентов Ирана и Беларуси и мартовский визит Александра Лукашенко в Тегеран говорят о готовности двух стран к развитию экономических отношений: ожидается, что в ходе визита Мохбера в Минск будут подписаны важные документы, рассказал замглавы администрации президента ИРИ по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Также стороны обсудят вопросы борьбы с односторонними санкциями Запада, добавил Джамшиди.