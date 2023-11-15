Ираку угрожает водный кризис

В скором времени Ирак может столкнуться с опасным водным кризисом – уже пересохли болота, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а теперь это угрожает рекам Тигр и Евфрат.

Климатические изменения уже сказались на обеспеченности водой целой страны – в Ираке высохли включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО болота, угрожает пересыхание и рекам Тигр и Евфрат, заявил сегодня на открытии Всемирного климатического саммита в рамках конференции ООН по климату в Дубае президент Ирака Абдель Латыф Джамаль Рашид.

"Ирак - страна с низким уровнем выбросов парниковых газов, но это одна из наиболее уязвимых стран в мире к изменению климата, особенно в водном и сельскохозяйственном секторах. Страна сталкивается с очень серьезным водным кризисом, лучшим примером которого является засуха болот на юге Ирака, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО... Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание из-за различных воздействий, включая изменение климат"

- президент Ирака

В Ираке значительно выросло число пыльных бурь, выросли температуры, сильно ощущается отсутствие дождей, как следствие усилилось опустынивание и сократились сельскохозяйственные угодья. Все эти явления стали причиной экономического кризиса и роста бедности жителей страны, отметил Абдель Латыф Джамаль Рашид.

Президент Ирака призвал страны Персидского залива принять активные меры для решения сложного климатического будущего всего региона.