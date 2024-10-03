Иракские радикалы снова атаковали Израиль

Радикальное объединение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке севера Израиля минувшей ночью.
Согласно сообщению шиитской группировки, БПЛА атаковал "жизненно важную" цель на севере Израиля.
В Израиле звучали сирены в связи с опасностью ракетного удара в северных районах. По информации, распространенной ЦАХАЛ, БПЛА, "запущенный с востока" был перехвачен ранним утром 9 октября. Другой информации о происшествии стороны не приводят.
Радикалы в Ираке активизировались с начала октября, они сообщают, что наносят удары по Израилю "в поддержку народов Палестины и Ливана".
Накануне иракское сопротивление распространило информацию о том, что "были атакованы пять целей (в Израиле) в ходе пяти отдельных операций", не приведя подробностей о результатах атаки.