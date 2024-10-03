Вестник Кавказа

Иракские радикалы снова атаковали Израиль

Иракские радикалы снова атаковали Израиль
© Фото: ЦАХАЛ
В ночь на среду по северу Израиля с территории Ирака был запущен БПЛА. "Исламское сопротивление Ирака" сообщает от ударе по "жизненно важной" цели. Израильские военные передают, что перехватили беспилотник на севере страны.

Радикальное объединение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке севера Израиля минувшей ночью.

Согласно сообщению шиитской группировки, БПЛА атаковал "жизненно важную" цель на севере Израиля.

В Израиле звучали сирены в связи с опасностью ракетного удара в северных районах. По информации, распространенной ЦАХАЛ, БПЛА, "запущенный с востока" был перехвачен ранним утром 9 октября. Другой информации о происшествии стороны не приводят.

Радикалы в Ираке активизировались с начала октября, они сообщают, что наносят удары по Израилю "в поддержку народов Палестины и Ливана".

Накануне иракское сопротивление распространило информацию о том, что "были атакованы пять целей (в Израиле) в ходе пяти отдельных операций", не приведя подробностей о результатах атаки.

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